США розгортають понад 4 тисячі військових навколо Латинської Америки для боротьби з наркокартелями

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Сполучені Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців та моряків у Латинській Америці та Карибському басейні. Місія, що включає підводний човен та літаки, спрямована на нейтралізацію загроз національній безпеці від наркокартелів.

США розгортають понад 4 тисячі військових навколо Латинської Америки для боротьби з наркокартелями

Сполучені Штати Америки розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у водах навколо країн Латинської Америки та Карибського басейну для посилення боротьби з наркокартелями. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних посадовців Пентагону, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у місії будуть задіяні військові підрозділи USS Iwo Jima Group та 22-га експедиційна частина морської піхоти в зоні відповідальності Південного командування США.

У рамках місії Південному командуванню США також виділяються атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак P8 Poseidon, кілька есмінців та ракетний крейсер

- пише видання.

Також вказується, що ці дії спрямовані на нейтралізацію загроз національній безпеці США з боку наркотерористичних організацій у регіоні.

Так, один із посадовців наголосив, що посилення військової присутності є "передусім демонстрацією сили" та сигналом, а не свідченням підготовки до точкових ударів по картелях.

Контекст

Раніше міністр оборони США Піт Геґсет підписав меморандум, у якому головним завданням американських військових визначено "захист батьківщини", зокрема "зміцнення кордонів, протидію незаконній міграції, наркотрафіку, торгівлі людьми та депортацію нелегальних мігрантів".

Нагадаємо

Днями Мексика передала Сполученим Штатам 26 високопоставлених фігур наркокартелів - це новий крок у межах співпраці з адміністрацією Дональда Трампа, яка посилює тиск на злочинні мережі, що займаються контрабандою наркотиків через кордон.

