США разворачивают более 4 тысяч военных вокруг Латинской Америки для борьбы с наркокартелями

Соединенные Штаты Америки разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в водах вокруг стран Латинской Америки и Карибского бассейна для усиления борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц Пентагона, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в миссии будут задействованы воинские подразделения USS Iwo Jima Group и 22-я экспедиционная часть морской пехоты в зоне ответственности Южного командования США.

В рамках миссии Южному командованию США также выделяются атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер - пишет издание.

Также указывается, что эти действия направлены на нейтрализацию угроз национальной безопасности США со стороны наркотеррористических организаций в регионе.

Так, один из должностных лиц подчеркнул, что усиление военного присутствия является "прежде всего демонстрацией силы" и сигналом, а не свидетельством подготовки к точечным ударам по картелям.

Контекст

Ранее министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, в котором главной задачей американских военных определена "защита родины", в частности "укрепление границ, противодействие незаконной миграции, наркотрафику, торговле людьми и депортация нелегальных мигрантов".

Напомним

На днях Мексика передала Соединенным Штатам 26 высокопоставленных фигур наркокартелей - это новый шаг в рамках сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, которая усиливает давление на преступные сети, занимающиеся контрабандой наркотиков через границу.

