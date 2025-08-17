США разворачивают более 4 тысяч военных вокруг Латинской Америки для борьбы с наркокартелями
Киев • УНН
Соединенные Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в Латинской Америке и Карибском бассейне. Миссия, включающая подводную лодку и самолеты, направлена на нейтрализацию угроз национальной безопасности от наркокартелей.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц Пентагона, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в миссии будут задействованы воинские подразделения USS Iwo Jima Group и 22-я экспедиционная часть морской пехоты в зоне ответственности Южного командования США.
В рамках миссии Южному командованию США также выделяются атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер
Также указывается, что эти действия направлены на нейтрализацию угроз национальной безопасности США со стороны наркотеррористических организаций в регионе.
Так, один из должностных лиц подчеркнул, что усиление военного присутствия является "прежде всего демонстрацией силы" и сигналом, а не свидетельством подготовки к точечным ударам по картелям.
Контекст
Ранее министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, в котором главной задачей американских военных определена "защита родины", в частности "укрепление границ, противодействие незаконной миграции, наркотрафику, торговле людьми и депортация нелегальных мигрантов".
Напомним
На днях Мексика передала Соединенным Штатам 26 высокопоставленных фигур наркокартелей - это новый шаг в рамках сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, которая усиливает давление на преступные сети, занимающиеся контрабандой наркотиков через границу.
