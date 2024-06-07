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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 14:55  •  7116 просмотра

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Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Подписанно заявления о намерениях по созданию Центра обслуживания и ремонта техники KNDS France / Nexter в Украине и по использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании, передает УНН.

"Встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Обсудили оборонные потребности Украины. Важно расширить совместное производство вооружений на территории нашего государства. Имеем конкретный результат: представители украинских и французских компаний подписали лицензионное соглашение по созданию способности по производству боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter", - сообщил Зеленский.

По его словам, также подписаны заявления о намерениях по созданию Центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине.

"Также подписали заявления о намерениях по созданию Центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и по использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании", - написал Зеленский.

Офис Президента сообщал, что Зеленский с представителями компаний французского ОПК обсудил оборонные потребности Украины и наращивание производства САУ Caesar, артиллерийских снарядов, в частности дальнобойных, средств РЭБ и бронетехники. Глава государства отметил важность расширения совместного производства вооружений на территории нашей страны.

"Спасибо за поставку Caesar. Это очень хорошая артиллерия 155-го калибра. С самого начала войны мы использовали различные системы артиллерии 155-го калибра. Важным было качество. Хочу поблагодарить за одну из самых качественных систем, которые у нас были, – Caesar", – сказал Зеленский.

Дополнение

Франция и Германия позволили производительу танков KNDS создать местный филиал в Украине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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