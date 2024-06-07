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Оборонні потреби України та нарощування виробництва: Зеленський зустрівся з представниками французького ОПК

Київ • УНН

 • 43520 перегляди

Зеленський зустрівся з представниками французьких оборонних компаній, підписавши Угоди про створення в Україні Центру обслуговування і ремонту обладнання NDS France/Nexter і використання 3D-друку для виготовлення запасних частин.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Підписано заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії, передає УНН.

"Зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Обговорили оборонні потреби України. Важливо розширити спільне виробництво озброєнь на території нашої держави. Маємо конкретний результат: представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter", - повідомив Зеленський.

За його словами, також підписано заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні.

"Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії", - написав Зеленський.

Офіс Президента повідомляв, що Зеленський з представниками компаній французького ОПК обговорив оборонні потреби України та нарощування виробництва САУ Caesar, артилерійських снарядів, зокрема далекобійних, засобів РЕБ і бронетехніки. Глава держави наголосив на важливості розширення спільного виробництва озброєнь на території нашої країни.

"Дякую вам за постачання Caesar. Це дуже гарна артилерія 155-го калібру. Із самого початку війни ми використовували різні системи артилерії 155-го калібру. Важливою була якість. Хочу подякувати за одну з найякісніших систем, які в нас були, – Caesar", – сказав Зеленський.

Доповнення

Франція та Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити місцеву філію в Україні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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