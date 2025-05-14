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Отдаем все, что произвели в 2025 году: Макрон рассказал о военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Франция направит Украине все вооружение, произведенное в 2025 году, чтобы поддержать страну. Также Париж вернул пушки, ранее проданные другим странам, чтобы передать их Украине.

Отдаем все, что произвели в 2025 году: Макрон рассказал о военной помощи Украине

Франция отправляет Украине все оружие, которое успела произвести в 2025 году. При этом Париж не прекратит и в дальнейшем поддерживать Киев. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью TF1, передает УНН.

Детали

Комментируя военную помощь Украине, французский лидер отметил, что испытывает огромное уважение и восхищение по отношению к украинскому народу, военным и руководству. При этом, по его словам, модель французской армии не была рассчитана на конфликты высокой интенсивности на суше.

Поэтому мы отдали все, что имели. Более того - мы начали производить значительно больше и значительно быстрее. Это та самая "экономика военного времени" 

- уточнил президент Франции.

Макрон также сообщил, что Франция не в состоянии передать Украине то, чего не имеет. Это касается и того вооружения, которое необходимо для ее собственной безопасности.

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Французский лидер также напомнил, что его страна передала нашему государству большое количество снарядов и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые, по сообщениям от украинских военных, оказались очень эффективными на поле боя.

Мы не только передали все, что могли, мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине 

- отметил французский лидер.

Президент уточнил, что некоторые страны в контексте военной помощи Украине были ограничены политическими соображениями, но это не коснулось Франции.

Дополнение

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон не общаются через посольства, а напрямую звонят друг другу через защищенные линии WhatsApp или Signal.

"У них редкие отношения доверия и ответственности",- рассказывает бывшая дипломатическая советница Макрона Алис Руфо.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Самоходная гаубица CAESAR
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