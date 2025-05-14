Віддаємо все, що виробили у 2025 році: Макрон розповів про військову допомогу Україні

Франція відправляє Україні всю зброю, яку встигла виробити у 2025 році. При цьому Париж не припинить і надалі підтримувати Київ. Про це заявив президент Емманюель Макрон в інтерв'ю TF1, передає УНН.

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Коментуючи військову допомогу Україні, французький лідер зазначив, що відчуває величезну повагу і захоплення по відношенню до українського народу, військових і керівництва. При цьому, за його словами, модель французької армії не була розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші.

Тому ми віддали все, що мали. Ба більше - ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама "економіка воєнного часу" - уточнив президент Франції.

Макрон також повідомив, що Франція не спроможна передати Україні те, чого не має. Це стосується і того озброєння, яке необхідне для її власної безпеки.

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Французький лідер також нагадав, що його країна передала нашій державі велику кількість снарядів і самохідні артилерійські установки Caesar, які, за повідомленнями від українських військових, виявилися дуже ефективними на полі бою.

Ми не тільки передали все, що могли, ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні - зазначив французький лідер.

Президент уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями, але це не торкнулося Франції.

Доповнення

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон не спілкуються через посольства, а напряму дзвонять один одному через захищені лінії WhatsApp або Signal.

"У них рідкісні стосунки довіри та відповідальності",- розповідає колишня дипломатична радниця Макрона Аліс Руфо.