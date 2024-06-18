Армения планирует приобрести французские самоходные артиллерийские системы CAESAR, укрепляя свои оборонные отношения с Францией.
Франция и Париж договорились о сотрудничестве в военной сфере, в частности Ереван запланировал закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. Об этом на своей странице в X заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает УНН.
Детали
Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха - подписание контракта на приобретение пушек CAESAR
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного военного и оборонного партнера. По его словам, Ереван должен наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
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