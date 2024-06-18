Вірменія домовилась з Францією про купівлю САУ Caesar
Київ • УНН
Вірменія планує придбати французькі самохідні артилерійські системи CAESAR, зміцнюючи свої оборонні відносини з Францією.
Франція та Париж домовились про співпрацю у військовій сфері, зокрема Єреван запланував закупівлю французьких самохідних артилерійських установок CAESAR. Про це на своїй сторінці в X заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає УНН.
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Ми продовжуємо зміцнювати наші оборонні відносини з Вірменією. Відбулася тепла та продуктивна бесіда з моїм колегою Суреном Папікяном. Нова важлива віха - підписання контракту на придбання гармат CAESAR
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера. За його словами, Єреван має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.
Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році09.05.24, 00:04 • 23181 перегляд