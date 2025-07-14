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Франция продемонстрировала военные «мускулы» на параде в честь Национального дня

Киев • УНН

 • 2024 просмотра

Франция провела традиционный парад 14 июля в Париже, демонстрируя свою военную готовность и экспортные оборонные системы. В параде приняли участие 7000 солдат, 65 самолетов и почти 250 автомобилей.

Франция продемонстрировала военные «мускулы» на параде в честь Национального дня

На фоне многочисленных международных конфликтов французские вооруженные силы особенно стремятся продемонстрировать свою способность к быстрому развертыванию.

Передает УНН со ссылкой на Europe1 и EFE.

Детали

В условиях "более жестокого мира" традиционный парад 14 июля, состоявшийся в понедельник утром в Париже по случаю Национального дня Франции, привлек внимание к тому, насколько у французских военных присутствует "готовность" в случае необходимости осуществлять силовые операции.

Сегодня Франция продемонстрировала оборонные системы, имевшие наибольший экспортный успех в последние годы.

Среди них - истребители Rafale и самоходные орудия Caesar

- пишут СМИ.

В то же время, следует отметить, что в традиционном параде на Елисейских полях в Париже принимали участие:

  • 7000 солдат;
    • 65 самолетов;
      • почти 250 автомобилей;
        • 200 лошадей Республиканской гвардии.

          Сам парад начался сегодня с осмотра войск президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

          Во время парада армия продемонстрировала свою "оперативную надежность" и "стратегическую солидарность" со своими партнерами, - пишут французские обозреватели. Среди интересных деталей: 

          Основу парада 14 июля в Париже составили подразделения 7-й бронетанковой бригады, которые маршировали не в полной парадной форме, а в оперативном боевом снаряжении на бронированных машинах.

          Президент Макрон предпочитает укрепить бюджет французской обороны

          Вчера Макрон объявил об увеличении оборонного бюджета на 6,5 миллиардов евро до 2027 года.

          Свобода никогда не была под такой угрозой, как сегодня, с 1945 года

          - сказал Макрон в речи перед армией.

          Президент Франции также осудил тот факт, что международный порядок после Второй мировой войны все больше распадается. Причина - "больше не существует никаких правил, преобладает право сильнейшего", - резюмировал Макрон.

          Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард предупредил на редкой пресс-конференции в пятницу, что Россия считает Францию своим "главным противником" в Европе после Украины.

          Напомним

          Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о дополнительных военных расходах на 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет. Это связано с новыми угрозами, включая Россию, терроризм и кибератаки, с целью достичь 64 миллиардов евро ежегодно на оборону к 2027 году.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          политикаНовости Мира
          Dassault Rafale
          Самоходная гаубица CAESAR
          Эммануэль Макрон
          Париж
          Франция
          Украина
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