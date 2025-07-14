Франція продемонструвала військові "м'язи" на параді до Дня взяття Бастилії
Київ • УНН
Франція провела традиційний парад 14 липня в Парижі, у День взяття Бастилії, демонструючи свою військову готовність та експортні оборонні системи. У параді взяли участь 7000 солдатів, 65 літаків та майже 250 автомобілів.
На тлі численних міжнародних конфліктів французькі збройні сили особливо прагнуть продемонструвати свою здатність до швидкого розгортання.
Передає УНН із посиланням на Europe1 та EFE.
Деталі
В умовах "більш жорстокого світу" традиційний парад 14 липня, що відбувся в понеділок у Парижі, з нагоди Національного свята Франції - Дня взяття Бастилії, привернув увагу до того, наскільки у військових країни присутня "готовність" здійснювати силові операції.
Сьогодні Франція продемонструвала оборонні системи, які мали найбільший експортний успіх в останні роки.
Серед них - винищувачі Rafale та самохідні гармати Caesar
Водночас, слід зазначити, що у традиційному параді на Єлисейських полях у Парижі брали участь:
- 7000 солдатів;
- 65 літаків;
- майже 250 автомобілів;
- 200 коней Республіканської гвардії.
Сам парад розпочався сьогодні з огляду військ президентом Франції Еммануелем Макроном.
Під час параду, армія продемонструвала свою "оперативну надійність" та "стратегічну солідарність" зі своїми партнерами, - пишуть французські оглядачі. Серед цікавих деталей:
Основу параду 14 липня у Парижі склали підрозділи 7-ї бронетанкової бригади, які марширували не в повній парадній формі, а в оперативному бойовому спорядженні на броньованих машинах.
Президент Макрон воліє укріпити бюджет французської оборони
Вчора Макрон оголосив про збільшення оборонного бюджету на 6,5 мільярдів євро до 2027 року.
Свобода ніколи не була під такою загрозою, як сьогодні, з 1945 року
Президент Франції також засудив той факт, що міжнародний порядок після Другої світової війни все більше розпадаєтьс. Причина - "більше не існує жодних правил, переважає право найсильнішого", - резюмував Макрон.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард попередив на рідкісній прес-конференції в п'ятницю, що росія вважає Францію своїм "головним супротивником" в Європі після України.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про додаткові військові витрати на 6,5 мільярда євро протягом наступних двох років. Це пов'язано з новими загрозами, включаючи росію, тероризм та кібератаки, з метою досягти 64 мільярдів євро щорічно на оборону до 2027 року.