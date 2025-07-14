Франція продемонструвала військові "м'язи" на параді до Дня взяття Бастилії

На тлі численних міжнародних конфліктів французькі збройні сили особливо прагнуть продемонструвати свою здатність до швидкого розгортання.

Передає УНН із посиланням на Europe1 та EFE.

В умовах "більш жорстокого світу" традиційний парад 14 липня, що відбувся в понеділок у Парижі, з нагоди Національного свята Франції - Дня взяття Бастилії, привернув увагу до того, наскільки у військових країни присутня "готовність" здійснювати силові операції.

Сьогодні Франція продемонструвала оборонні системи, які мали найбільший експортний успіх в останні роки.

Серед них - винищувачі Rafale та самохідні гармати Caesar

Водночас, слід зазначити, що у традиційному параді на Єлисейських полях у Парижі брали участь:

Сам парад розпочався сьогодні з огляду військ президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час параду, армія продемонструвала свою "оперативну надійність" та "стратегічну солідарність" зі своїми партнерами, - пишуть французські оглядачі. Серед цікавих деталей:

Основу параду 14 липня у Парижі склали підрозділи 7-ї бронетанкової бригади, які марширували не в повній парадній формі, а в оперативному бойовому спорядженні на броньованих машинах.

Вчора Макрон оголосив про збільшення оборонного бюджету на 6,5 мільярдів євро до 2027 року.

Свобода ніколи не була під такою загрозою, як сьогодні, з 1945 року