Португалия подписала соглашение с Францией о приобретении пушек Caesar до 2034 года
Киев • УНН
Португалия подписала соглашение с Францией на приобретение до 36 пушек Caesar до 2034 года для обновления армии. Caesar - это мобильная артиллерийская система, способная выпускать 6 снарядов на расстояние 40 км менее чем за минуту.
Португалия планирует приобрести максимум 36 пушек Caesar до 2034 года, согласно договору, подписанному в эти выходные с Францией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Франция и Португалия подписали протокол о приобретении пушек Caesar. Как сообщило в понедельник Министерство обороны Португалии, покупка пушек проходит в рамках стратегии по обновлению армии.
"Цель состоит в том, чтобы оснастить всю португальскую артиллерию этим оборудованием", - сказал представитель министерства в интервью агентству AFP, не уточнив при этом стоимость сделки. Меморандум о взаимопонимании, который "предусматривает приобретение до 36 орудий", является частью стратегии по обновлению армии, сказал чиновник.
Добавим
Caesar - это грузовик со 155-миллиметровой пушкой, способный выпустить шесть снарядов на расстояние 40 километров менее чем за минуту. Она стоит на вооружении французской армии с 2008 года.
Напомним
Минобороны Тайваня подписало соглашения на приобретение до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril. Общая стоимость контрактов составляет 360 миллионов долларов.
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