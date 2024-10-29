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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Португалия подписала соглашение с Францией о приобретении пушек Caesar до 2034 года

Португалия подписала соглашение с Францией о приобретении пушек Caesar до 2034 года

Киев  •  УНН

15:58 • 6111 просмотра

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Португалия подписала соглашение с Францией на приобретение до 36 пушек Caesar до 2034 года для обновления армии. Caesar - это мобильная артиллерийская система, способная выпускать 6 снарядов на расстояние 40 км менее чем за минуту.

Португалия планирует приобрести максимум 36 пушек Caesar до 2034 года, согласно договору, подписанному в эти выходные с Францией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Франция и Португалия подписали протокол о приобретении пушек Caesar. Как сообщило в понедельник Министерство обороны Португалии, покупка пушек проходит в рамках стратегии по обновлению армии.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить всю португальскую артиллерию этим оборудованием", - сказал представитель министерства в интервью агентству AFP, не уточнив при этом стоимость сделки. Меморандум о взаимопонимании, который "предусматривает приобретение до 36 орудий", является частью стратегии по обновлению армии, сказал чиновник.

Добавим

Caesar - это грузовик со 155-миллиметровой пушкой, способный выпустить шесть снарядов на расстояние 40 километров менее чем за минуту. Она стоит на вооружении французской армии с 2008 года.

Напомним

Минобороны Тайваня подписало соглашения на приобретение до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril. Общая стоимость контрактов составляет 360 миллионов долларов.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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