Португалія підписала угоду з Францією про придбання гармат Caesar до 2034 року
Київ • УНН
Португалія підписала угоду з Францією на придбання до 36 гармат Caesar до 2034 року для оновлення армії. Caesar - це мобільна артилерійська система, здатна випускати 6 снарядів на відстань 40 км менш ніж за хвилину.
Португалія планує придбати максимум 36 гармат Caesar до 2034 року, згідно з угодою, підписаною цими вихідними з Францією. Про це УНН пише з посиланням на Le Figaro.
Деталі
Франція і Португалія підписали протокол про придбання гармат Caesar. Як повідомило в понеділок Міністерство оборони Португалії, купівля гармат проходить в рамках стратегії з оновлення армії.
"Мета полягає в тому, щоб оснастити всю португальську артилерію цим обладнанням", - сказав представник міністерства в інтерв'ю агентству AFP, не уточнивши при цьому вартість угоди. Меморандум про взаєморозуміння, який "передбачає придбання до 36 гармат", є частиною стратегії з оновлення армії, сказав чиновник.
Додамо
Caesar - це вантажівка зі 155-міліметровою гарматою, здатна випустити шість снарядів на відстань 40 кілометрів менш ніж за хвилину. Вона стоїть на озброєнні французької армії з 2008 року.
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