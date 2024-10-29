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Португалія підписала угоду з Францією про придбання гармат Caesar до 2034 року

Київ • УНН

 • 17590 перегляди

Португалія підписала угоду з Францією на придбання до 36 гармат Caesar до 2034 року для оновлення армії. Caesar - це мобільна артилерійська система, здатна випускати 6 снарядів на відстань 40 км менш ніж за хвилину.

Португалія підписала угоду з Францією про придбання гармат Caesar до 2034 року

Португалія планує придбати максимум 36 гармат Caesar до 2034 року, згідно з угодою, підписаною цими вихідними з Францією. Про це УНН пише з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Франція і Португалія підписали протокол про придбання гармат Caesar. Як повідомило в понеділок Міністерство оборони Португалії, купівля гармат проходить в рамках стратегії з оновлення армії.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити всю португальську артилерію цим обладнанням", - сказав представник міністерства в інтерв'ю агентству AFP, не уточнивши при цьому вартість угоди. Меморандум про взаєморозуміння, який "передбачає придбання до 36 гармат", є частиною стратегії з оновлення армії, сказав чиновник.

Додамо

Caesar - це вантажівка зі 155-міліметровою гарматою, здатна випустити шість снарядів на відстань 40 кілометрів менш ніж за хвилину. Вона стоїть на озброєнні французької армії з 2008 року.

Нагадаємо

Міноборони Тайваню підписало угоди на придбання до 1000 ударних безпілотників у компаній AeroVironment та Anduril. Загальна вартість контрактів складає 360 мільйонів доларів.

Німецький фонд оцінив масштаби військової угоди між КНДР та росією29.10.24, 16:07 • 14909 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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