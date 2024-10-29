Німецький фонд оцінив масштаби військової угоди між КНДР та росією
Київ • УНН
Північна Корея могла заробити на постачанні зброї росії близько 5,5 млрд доларів. Також КНДР може направити до рф до 20 тисяч своїх солдатів.
Північна Корея могла заробити на постачанні озброєння для росії близько 5,5 млрд доларів, йдеться в дослідженні німецького фонду Фрідріха Науманна, яке опублікували 28 жовтня, передає УНН.
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У досліджені розглядається зміцнення партнерства між росією і Північною Кореєю на тлі триваючої війни рф проти України.
москва, яка відчуває брак боєприпасів, звернулася до Пхеньяну за військовими поставками. Авторка Олена Гусейнова з Університету закордонних справ Ханкук в Сеулі оцінює вартість збройової угоди між двома країнами в 5,5 мільярда доларів, розглядаючи військову підтримку Північної Кореї як "критично важливий і своєчасний ресурс для москви".
Також у доповіді німецького Фонду Фрідріха Науманна вказується, що в росію може бути направлено до 20 тисяч північнокорейських солдатів.
Крім безпосередніх військових потреб, росія прагне використовувати відносини з Північною Кореєю і потенційну передачу військових технологій як інструмент для ослаблення єдності західних альянсів, особливо у Східній Азії
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Зазначаєтсья, що створюючи проблеми у сфері безпеки і дипломатії для таких країн, як Південна Корея і Японія, росія прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь. Однак російська стратегія стикається з низкою обмежень.
Застаріле і ненадійне озброєння Північної Кореї викликає сумніви в стійкості угоди з продажу зброї, а історія зміни альянсів Пхеньяна робить його непередбачуваним партнером. Крім того, підтримуючи більш агресивну Північну Корею, росія ризикує погіршити свої відносини з Китаєм, вважають у німецькому фонді.
Поглиблення співпраці москви з такою державою-ізгоєм, як Північна Корея, особливо шляхом передачі чутливих технологій, може призвести до подальшої ізоляції росії на світовій арені
Незважаючи на ці обмеження, ЄС і його партнери, як наголошується, повинні вжити заходів щодо зниження ризиків і негативних наслідків цього зростаючого співробітництва. У доповіді рекомендується посилити підтримку країн-однодумців в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Південної Кореї та Японії, шляхом розширення партнерських відносин у сфері безпеки та економіки, щоб краще підготувати їх до протистояння спробам шантажу з боку росії.
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Крім того, ЄС, як вважають у фонді, має вдосконалити свою стратегію санкцій, щоб більш ефективно боротися з фінансовими потоками в росію, особливо з тими, що фінансують військову діяльність і збройові угоди з Північною Кореєю. Це може включати в себе більш жорсткий моніторинг торгових маршрутів і фінансових операцій, а також співробітництво з міжнародними партнерами для усунення існуючих лазівок.