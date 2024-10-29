Південна Корея відправляє делегацію в Україну через війська КНДР у росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у понеділок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до росії та обговорити заходи співпраці. Про це УНН повідомляє із посиланням на агенцію Yonhap.

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Юн про це заявив під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська були розгорнуті в курській області росії.

"Я сподіваюсь, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу і блокування незаконних обмінів між росією і Північною Кореєю в дусі солідарності і координації", - сказав Юн.

Президент Південної Кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, щоб обмінятися інформацією щодо військових з КНДР і обговорити заходи співпраці.

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У другій телефонній розмові з Юном за тиждень Рютте сказав, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є "найвищим пріоритетом" для НАТО, і висловив сподівання на продовження дискусій про контрзаходи і обмін інформацією з цього питання.

Перед цим, як повідомляється, Юн провів окрему телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. "Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - цитують слова Юна.

Юн закликав до негайного виведення північнокорейських військ і припинення військової співпраці між москвою і Пхеньяном, пообіцявши вивчити "практичні заходи у відповідь" з ЄС і його країнами-членами. "Ми вживатимемо поетапних заходів залежно від розвитку подій у військовому співробітництві між росією і Північною Кореєю", - сказав він.

Під час телефонної розмови фон дер Ляєн висловила "серйозну стурбованість" розгортанням військ Північної Кореї, яке, за її словами, грубо порушує міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН.

Вона заявила, що останні події є "серйозним" питанням, яке ще більше загострює конфлікт в Україні, і підкреслила готовність ЄС активно співпрацювати з Південною Кореєю для вирішення зростаючих загроз безпеці.

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