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Південна Корея відправляє делегацію в Україну через війська КНДР у росії

Київ • УНН

 • 38752 перегляди

Президент Південної Кореї повідомив про візит делегації в Україну для обговорення присутності північнокорейських військ у росії. Делегація проведе брифінг для ЄС та зустрінеться з українськими представниками розвідки й оборони.

Південна Корея відправляє делегацію в Україну через війська КНДР у росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у понеділок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до росії та обговорити заходи співпраці. Про це УНН повідомляє із посиланням на агенцію Yonhap

Деталі

Юн про це заявив під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська були розгорнуті в курській області росії. 

"Я сподіваюсь, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу і блокування незаконних обмінів між росією і Північною Кореєю в дусі солідарності і координації", - сказав Юн.

Президент Південної Кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, щоб обмінятися інформацією щодо військових з КНДР і обговорити заходи співпраці.

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У другій телефонній розмові з Юном за тиждень Рютте сказав, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є "найвищим пріоритетом" для НАТО, і висловив сподівання на продовження дискусій про контрзаходи і обмін інформацією з цього питання. 

Перед цим, як повідомляється, Юн провів окрему телефонну розмову з Президенткою  Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.  "Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - цитують слова Юна.

Юн закликав до негайного виведення північнокорейських військ і припинення військової співпраці між москвою і Пхеньяном, пообіцявши вивчити "практичні заходи у відповідь" з ЄС і його країнами-членами. "Ми вживатимемо поетапних заходів залежно від розвитку подій у військовому співробітництві між росією і Північною Кореєю", - сказав він.

Під час телефонної розмови фон дер Ляєн висловила "серйозну стурбованість" розгортанням військ Північної Кореї, яке, за її словами, грубо порушує міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН. 

Вона заявила, що останні події є "серйозним" питанням, яке ще більше загострює конфлікт в Україні, і підкреслила готовність ЄС активно співпрацювати з Південною Кореєю для вирішення зростаючих загроз безпеці. 

рф готує інформаційне підґрунтя для введення військ КНДР - ISW26.10.24, 10:02 • 32310 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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