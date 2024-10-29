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Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

Киев  •  УНН

07:17 • 3921 просмотра

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Президент Южной Кореи сообщил о визите делегации в Украину для обсуждения присутствия северокорейских войск в россии. Делегация проведет брифинг для ЕС и встретится с украинскими представителями разведки и обороны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в понедельник, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в Россию и обсудить меры сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство Yonhap

Детали

Юн об этом заявил во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил, что северокорейские войска были развернуты в курской области россии. 

"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между россией и Северной Кореей в духе солидарности и координации", - сказал Юн.

Президент Южной Кореи сообщил, что во вторник южнокорейская делегация проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетит Украину, где встретится с представителями разведки и обороны, чтобы обменяться информацией относительно военных с КНДР и обсудить меры сотрудничества.

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Во втором телефонном разговоре с Юном за неделю Рютте сказал, что участие северокорейских сил в войне в Украине является "наивысшим приоритетом" для НАТО, и выразил надежду на продолжение дискуссий о контрмерах и обмен информацией по этому вопросу. 

Перед этим, как сообщается, Юн провел отдельный телефонный разговор с Президентом  Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.  "Это серьезная ситуация, когда фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - цитируют слова Юна.

Юн призвал к немедленному выводу северокорейских войск и прекращению военного сотрудничества между москвой и Пхеньяном, пообещав изучить "практические ответные меры" с ЕС и его странами-членами. "Мы будем принимать поэтапные меры в зависимости от развития событий в военном сотрудничестве между россией и Северной Кореей", - сказал он.

Во время телефонного разговора фон дер Ляйен выразила "серьезную обеспокоенность" развертыванием войск Северной Кореи, которое, по ее словам, грубо нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. 

Она заявила, что последние события являются "серьезным" вопросом, который еще больше обостряет конфликт в Украине, и подчеркнула готовность ЕС активно сотрудничать с Южной Кореей для решения растущих угроз безопасности. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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