рф готовит информационную почву для ввода войск КНДР - ISW

Российская федерация, возможно, проводит информационные операции, чтобы обвинить Украину в том, что она является «агрессором» во вторжении рф в Украину, чтобы оправдать использование войск Северной Кореи в качестве комбатантов в своей войне. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия в ближайшее время развернет северокорейские войска в неуказанных зонах боевых действий 27 и 28 октября, поскольку российские и северокорейские официальные лица продолжают делать расплывчатые, но двусмысленные заявления о возможном присутствии северокорейских войск в России.

Отмечается, что вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Чен Гю не опроверг сообщения о развертывании северокорейских войск в России, но заявил, что такое развертывание будет соответствовать принципам международного права

Российский диктатор владимир путин в очередной раз не смог опровергнуть присутствие северокорейских войск на территории рф в интервью российскому государственному телеканалу «Россия 1» 25 октября после завершения саммита БРИКС в Казани, и заявил, что это суверенное решение России активировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, подписанный 18 июня 2024 года.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел рф Сергей рябков так же заявил, что предоставление военной помощи согласно договору является сигналом сдерживания и военная помощь будет активирована якобы только в случае «агрессии» против любой из сторон договора.

Отмечается, что участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области или прифронтовых районах в Украине сделало бы Северную Корею активным комбатантом и воюющей стороной в войне рф в Украине.

В этих заявлениях аналитики ISW видят подготовку рф почвы для оправдания привлечения военных из КНДР в войну.

кремль, возможно, проводит информационные операции, чтобы обвинить Украину в том, что она является агрессором во вторжении России в Украину, чтобы оправдать использование войск Северной Кореи в качестве комбатантов в своей войне