Зеленський розкрив терміни появи північнокорейських військових на фронті
Київ • УНН
Президент заявив про застосування КНДР військових у бойових діях в Україні 27-28 жовтня. Зеленський закликав світових лідерів до принципової реакції на ескалацію з боку рф та КНДР.
Вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в Україні в бойових діях, заявив Президент Володимир Зеленський після наради з головкомандуючим ЗСУ Олександром Сирським, повідомляє УНН.
За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями
Як вказав Зеленський, світ може чітко побачити, чого насправді хоче росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу, додав глава держави.
Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію
Зеленський також заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на всіх бойових напрямках
"Ситуація на фронті зараз, особлива увага – Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам. На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта", - вказав Президент.
Окремо, зі слів Зеленського, говорили про Курську операцію. "Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", - розповів глава держави.
Серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали: у рф перекинули 12 тис. військових КНДР - розвідка24.10.24, 19:05 • 19644 перегляди