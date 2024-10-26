рф готує інформаційне підґрунтя для введення військ КНДР - ISW

російська федерація, можливо, проводить інформаційні операції, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є "агресором" у вторгненні рф в Україну, щоб виправдати використання військ Північної Кореї як комбатантів у своїй війні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Президент Володимир Зеленський попередив, що росія найближчим часом розгорне північнокорейські війська у невказаних зонах бойових дій 27 та 28 жовтня, оскільки російські та північнокорейські офіційні особи продовжують робити розпливчасті, але двозначні заяви щодо можливої ​​присутності північнокорейських військ у росії.

Зазначається, що віце-міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Чен Гю не спростував повідомлення про розгортання північнокорейських військ у росії, але заявив, що таке розгортання відповідатиме принципам міжнародного права

Російський диктатор володимир путін вкотре не зміг спростувати присутність північнокорейських військ на території рф в інтерв'ю російському державному телеканалу "Росія 1" 25 жовтня після завершення саміту БРІКС у Казані, і заявив, що це суверенне рішення росії активувати Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписане 18 червня 2024 року.

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков так само заявив, що надання військової допомоги згідно з договором є сигналом стримування і що військова допомога буде активована нібито лише у випадку "агресії" проти будь-якої зі сторін договору.

Зазначається, що участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області чи прифронтових районах в Україні зробила б Північну Корею активним комбатантом і воюючою стороною у війні рф в Україні.

У цих заявах аналітики ISW вбачають підготовку рф ґрунту для виправдання залучення військових з КНДР у війну.

кремль, можливо, проводить інформаційні операції, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є агресором у вторгненні росії в Україну, щоб виправдати використання військ Північної Кореї як комбатантів у своїй війні - йдеться в повідомленні.

Доповнення

За даними української розвідки, в росії перебуває 12 тисяч військовослужбовців із КНДР, частина з них, пройшовши підготовку на східних полігонах, уже попрямувала в курську область.

Країни-члени НАТО підтвердили у середу докази того, що Північна Корея направила військових до росії.