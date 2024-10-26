рф готує інформаційне підґрунтя для введення військ КНДР - ISW

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10258 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 25826 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43824 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79664 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65708 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78246 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93612 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87283 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177112 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101228 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14911 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22658 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9464 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6790 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 5584 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 25820 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177111 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333406 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266941 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 48 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43822 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17881 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23029 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28738 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

рф готує інформаційне підґрунтя для введення військ КНДР - ISW

Київ • УНН

 • 32310 перегляди

росія проводить інформаційні операції для виправдання використання північнокорейських військ проти України. За даними розвідки, 12 тисяч військових КНДР вже перебувають у рф.

рф готує інформаційне підґрунтя для введення військ КНДР - ISW

російська федерація, можливо, проводить інформаційні операції, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є "агресором" у вторгненні рф в Україну, щоб виправдати використання військ Північної Кореї як комбатантів у своїй війні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Президент Володимир Зеленський попередив, що росія найближчим часом розгорне північнокорейські війська у невказаних зонах бойових дій 27 та 28 жовтня, оскільки російські та північнокорейські офіційні особи продовжують робити розпливчасті, але двозначні заяви щодо можливої ​​присутності північнокорейських військ у росії.

Зазначається, що віце-міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Чен Гю не спростував повідомлення про розгортання північнокорейських військ у росії, але заявив, що таке розгортання відповідатиме принципам міжнародного права

Російський диктатор володимир путін вкотре не зміг спростувати присутність північнокорейських військ на території рф в інтерв'ю російському державному телеканалу "Росія 1" 25 жовтня після завершення саміту БРІКС у Казані, і заявив, що це суверенне рішення росії активувати Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписане 18 червня 2024 року.

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков так само заявив, що надання військової допомоги згідно з договором є сигналом стримування і що військова допомога буде активована нібито лише у випадку "агресії" проти будь-якої зі сторін договору.

Зазначається, що участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області чи прифронтових районах в Україні зробила б Північну Корею активним комбатантом і воюючою стороною у війні рф в Україні.

У цих заявах аналітики ISW вбачають підготовку рф ґрунту для виправдання залучення військових з КНДР у війну.

кремль, можливо, проводить інформаційні операції, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є агресором у вторгненні росії в Україну, щоб виправдати використання військ Північної Кореї як комбатантів у своїй війні

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

За даними української розвідки, в росії перебуває 12 тисяч військовослужбовців із КНДР, частина з них, пройшовши підготовку на східних полігонах, уже попрямувала в курську область.

Країни-члени НАТО підтвердили у середу докази того, що Північна Корея направила військових до росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
Інститут дослідження війни
NATO
Північна Корея
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57