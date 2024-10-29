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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Немецкий фонд оценил масштабы военной сделки между КНДР и россией

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Северная Корея могла заработать на поставках оружия россии около 5,5 млрд долларов. Также КНДР может направить в РФ до 20 тысяч своих солдат.

Северная Корея могла заработать на поставках вооружения для россии около 5,5 млрд долларов, говорится в исследовании немецкого фонда Фридриха Науманна, которое опубликовали 28 октября, передает УНН

Детали

В исследовании рассматривается укрепление партнерства между россией и Северной Кореей на фоне продолжающейся войны рф против Украины.

Москва, испытывающая нехватку боеприпасов, обратилась к Пхеньяну за военными поставками. Автор Елена Гусейнова из Университета иностранных дел Ханкук в Сеуле оценивает стоимость оружейной сделки между двумя странами в 5,5 миллиарда долларов, рассматривая военную поддержку Северной Кореи как "критически важный и своевременный ресурс для Москвы". 

Также в докладе немецкого Фонда Фридриха Науманна указывается, что в Россию может быть направлено до 20 тысяч северокорейских солдат. 

Кроме непосредственных военных нужд, россия стремится использовать отношения с Северной Кореей и потенциальную передачу военных технологий как инструмент для ослабления единства западных альянсов, особенно в Восточной Азии

- говорится в отчете. 

Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии29 октября 2024, 07:17 • 15936 просмотров

Отмечается, что создавая проблемы в сфере безопасности и дипломатии для таких стран, как Южная Корея и Япония, Россия стремится изменить геополитический ландшафт в свою пользу. Однако российская стратегия сталкивается с рядом ограничений.

Устаревшее и ненадежное вооружение Северной Кореи вызывает сомнения в устойчивости сделки по продаже оружия, а история смены альянсов Пхеньяна делает его непредсказуемым партнером. Кроме того, поддерживая более агрессивную Северную Корею, россия рискует ухудшить свои отношения с Китаем, считают в немецком фонде.

Углубление сотрудничества москвы с таким государством-изгоем, как Северная Корея, особенно путем передачи чувствительных технологий, может привести к дальнейшей изоляции россии на мировой арене

- указали в отчете. 

 Несмотря на эти ограничения, ЕС и его партнеры, как отмечается, должны принять меры по снижению рисков и негативных последствий этого растущего сотрудничества. В докладе рекомендуется усилить поддержку стран-единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Южной Кореи и Японии, путем расширения партнерских отношений в сфере безопасности и экономики, чтобы лучше подготовить их к противостоянию попыткам шантажа со стороны России.

Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине28 октября 2024, 15:02 • 30244 просмотра

Кроме того, ЕС, как считают в фонде, должен усовершенствовать свою стратегию санкций, чтобы более эффективно бороться с финансовыми потоками в россию, особенно с теми, что финансируют военную деятельность и оружейные сделки с Северной Кореей. Это может включать в себя более жесткий мониторинг торговых маршрутов и финансовых операций, а также сотрудничество с международными партнерами для устранения существующих лазеек. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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