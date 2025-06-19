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Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima глушит бомбы РФ лучше, чем западные аналоги

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Украинская система РЭБ "Lima" демонстрирует более высокие показатели в перехвате управляемых авиабомб, чем российские и западные аналоги. Украина наращивает собственное производство вооружений, покрывая до половины потребностей.

Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima глушит бомбы РФ лучше, чем западные аналоги

Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показывает лучшие результаты, чем российские и западные аналоги в перехвате управляемых авиабомб, которые использует рф. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

По данным британских аналитиков, даже несмотря на уменьшение военной помощи со стороны США и медленную реакцию некоторых европейских стран, Украина эффективно использует полученное оборудование. Кроме того, собственное производство вооружения ныне покрывает до половины потребностей украинских военных.

Украина уже опережает ЕС в производстве многих видов оружия

- говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинцы ежемесячно выпускают 20 украинских гаубиц "Богдана", что превышает производство французских "Цезарей". Если Украина получит дополнительное финансирование от ЕС, производство можно будет удвоить.

Также активно растет производство дронов. В 2025 году Украина планирует изготовить 5 миллионов малых FPV-дронов, 30 тысяч дронов дальнего действия и 3 тысячи крылатых ракет.

Как сообщает издание, некоторое новое украинское оборудование даже эффективнее иностранного, так как лучше приспособлено к реальным условиям на фронте. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показала лучшие результаты в глушении российских управляемых авиабомб, чем российские и западные аналоги.

"Так что нет сомнений, что Украина обладает техническим совершенством, промышленным потенциалом и тактическим воображением, чтобы создать собственную мощную оборону. Действительно, по многим показателям украинская армия является не только самой большой, но и лучше оснащенной на европейском континенте, если не брать в расчет российскую", - сообщает The Telegraph.

Напомним

Украина сохраняет лидерство в многоразовых и FPV-дронах, но россия опережает в производстве дронов на оптоволокне. Несмотря на это, украинские компании активно разрабатывают аналоги с большим радиусом действия.

Инвестиции в украинский ОПК и производство оружия: Зеленский рассказал подробности разговора с Карни17.06.25, 20:00 • 2886 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
2С22 «Богдана»
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Самоходная гаубица CAESAR
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
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