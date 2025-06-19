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18 червня, 16:37 • 19922 перегляди
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Українська система радіоелектронної боротьби Lima глушить бомби рф краще, ніж західні аналоги

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Українська система РЕБ "Lima" демонструє вищі показники у перехопленні керованих авіабомб, ніж російські та західні аналоги. Україна нарощує власне виробництво озброєнь, покриваючи до половини потреб.

Українська система радіоелектронної боротьби Lima глушить бомби рф краще, ніж західні аналоги

Українська система радіоелектронної боротьби Lima показує кращі результати, ніж російські та західні аналоги у перехопленні керованих авіабомб, які використовує рф. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.

Деталі

За даними британських аналітиків, навіть попри зменшення військової допомоги з боку США та повільну реакцію деяких європейських країн, Україна ефективно використовує отримане обладнання. Крім того, власне виробництво озброєння нині покриває до половини потреб українських військових.

Україна вже випереджає ЄС із виробництва багатьох видів зброї

- йдеться у дописі видання.

Зазначається, що українці щомісяця випускають 20 українських гаубиць "Богдана", що перевищує виробництво французьких "Цезарів". Якщо Україна отримає додаткове фінансування від ЄС, виробництво можна буде подвоїти.

Також активно зростає виробництво дронів. У 2025 році Україна планує виготовити 5 мільйонів малих FPV-дронів, 30 тисяч дронів дальньої дії та 3 тисячі крилатих ракет.

Як повідомляє видання, деяке нове українське обладнання навіть ефективніше за іноземне, бо краще пристосоване до реальних умов на фронті. Зокрема, українська система радіоелектронної боротьби Lima показала кращі результати в глушінні російських керованих авіабомб, ніж російські та західні аналоги.

"Тож немає сумнівів, що Україна має технічну досконалість, промисловий потенціал і тактичну уяву, щоб створити власну потужну оборону. Дійсно, за багатьма показниками українська армія є не лише найбільшою, але й найкраще оснащеною на європейському континенті, якщо не брати до уваги російську", - повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо

Україна утримує лідерство у багаторазових та FPV-дронах, але росія випереджає у виробництві дронів на оптоволокні. Попри це, українські компанії активно розробляють аналоги з великим радіусом дії.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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