Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром

Подписанное французско-немецким оборонным гигантом KNDS и украинским производителем соглашение предоставит первую в Украине лицензию на производство снарядов калибра 155 мм. Также анонсировано открытие сервисного центра для пушек Caesar, где запчасти будут изготавливаться благодаря 3D-печати из металла. Об этом сообщил в субботу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, пишет УНН.

Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важно. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра. Речь идет о полноценном коммерческом соглашении относительно лицензионного производства на территории Украины. Имея лицензию, украинский партнер сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции - написал Камышин в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, вчера был заключен второй контракт, который "касается открытия в Украине подразделения по техническому обслуживанию пушек Caesar". "Часть запчастей будут изготавливаться в Украине с помощью 3D-печати металлических деталей", - отметил он.

"Кроме того, KNDS подписал письмо о намерениях по созданию дочерней компании группы в Украине. И мы искренне приветствуем это решение. Я убежден, что для оружейников всего мира нет сегодня лучшего места для развития, чем Украина", - добавил Камышин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию подписал соглашение с оружейным концерном KIDS (KMW+Nexter Defense Systems) о создании дочернего предприятия в Украине.