Угода з KNDS надасть першу в Україні ліцензію на виробництво 155-мм снарядів - Мінстратегпром
Київ • УНН
Франко-німецький оборонний гігант KNDS підписав угоди з українським виробником, надавши першу в Україні ліцензію на виробництво 155-мм снарядів і передбачивши відкриття центру з технічного обслуговування гармат Caesar, де запасні частини будуть друкуватися на 3D-принтері з металу.
Підписана французько-німецьким оборонним гігантом KNDS та українським виробником угода надасть першу в Україні ліцензію на виробництво снарядів калібру 155 мм. Також анонсовано відкриття сервісного центру для гармат Caesar, де запчастини будуть виготовлятись завдяки 3D-друку з металу. Про це повідомив у суботу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, пише УНН.
Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників - дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру. Мова йде про повноцінну комерційну угоду щодо ліцензійного виробництва на території України. Маючи ліцензію, український партнер зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції
Також, з його слів, учора було укладено другий контракт, який "стосується відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar". "Частина запчастин будуть виготовлятися в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей", - зазначив він.
"Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні. І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - додав Камишін.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції підписав угоду зі збройовим концерном KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) про створення дочірнього підприємства в Україні.