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Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

Киев  •  УНН

 • 2602 просмотра

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Более 2000 военных бригады «Анна Киевская» завершили двухмесячное обучение во Франции. Бригада получила полное оснащение, включая танки AMX 10, САУ Caesar и другую технику.

Более 2 000 военных украинской бригады "Анна Киевская", которых в течение двух месяцев тренировала французская сторона, готовятся вернуться в Украину. Это первая украинская бригада, которая не только прошла обучение, но и была полностью снаряжена Францией в рамках военной учебной миссии Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press, информирует УНН.

Детали

Украинские военные учились у инструкторов французской оперативной группы "Шампань" эффективно взаимодействовать на поле боя и использовать вооружение, которое Франция предоставит для противостояния России.

Отмечается, что после полного развертывания бригада "Анна Киевская" будет состоять из 4 500 бойцов, среди которых будут пехотинцы, инженеры, артиллерийские команды и другие специалисты. Большинство из них были недавно мобилизованы и до прибытия во Францию в сентябре этого года прошли лишь несколько недель базовой подготовки.

Арсенал бригады будет состоять из 18 легких танков AMX 10, 18 артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, 128 бронетранспортеров, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов и другого вооружения.

Этой новостью поделился на своей странице в Facebook Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Искренне благодарю народ Франции и министра обороны Себастьена Лекорню за лидерство и неоценимую поддержку. Это усиливает обороноспособность Украины и приближает нашу общую победу,

- подчеркнул Рустем Умеров.

Министр также напомнил, что в прошлом месяце лично встречался с украинскими военными, которые проходили обучение во Франции, и отметил их высокий боевой дух и уровень подготовки.

В то же время, Генеральный штаб Франции в социальной сети Х показал кадры по подготовке и напомнил, что это первая украинская бригада, подготовленная и снаряженная во Франции.

Бригада "Анна Киевская", подготовленная по просьбе украинской армии в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, иллюстрирует решительную поддержку Франции,

- говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как военные ВСУ тренируются стрелять из САУ CAESAR, ведут стрельбу из пулемета на бронемашине, из ПЗРК, а также упражняются в штурмовых действиях. Франция стала первой страной, которая полностью подготовила и оснастила оружием и военной техникой целую бригаду ВСУ.

Напомним,

Ранее Президент Зеленский сообщил о возвращении украинской бригады с учений во Франции в конце ноября. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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