Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику
Киев • УНН
Более 2000 военных бригады «Анна Киевская» завершили двухмесячное обучение во Франции. Бригада получила полное оснащение, включая танки AMX 10, САУ Caesar и другую технику.
Более 2 000 военных украинской бригады "Анна Киевская", которых в течение двух месяцев тренировала французская сторона, готовятся вернуться в Украину. Это первая украинская бригада, которая не только прошла обучение, но и была полностью снаряжена Францией в рамках военной учебной миссии Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press, информирует УНН.
Детали
Украинские военные учились у инструкторов французской оперативной группы "Шампань" эффективно взаимодействовать на поле боя и использовать вооружение, которое Франция предоставит для противостояния России.
Отмечается, что после полного развертывания бригада "Анна Киевская" будет состоять из 4 500 бойцов, среди которых будут пехотинцы, инженеры, артиллерийские команды и другие специалисты. Большинство из них были недавно мобилизованы и до прибытия во Францию в сентябре этого года прошли лишь несколько недель базовой подготовки.
Арсенал бригады будет состоять из 18 легких танков AMX 10, 18 артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, 128 бронетранспортеров, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов и другого вооружения.
Этой новостью поделился на своей странице в Facebook Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Искренне благодарю народ Франции и министра обороны Себастьена Лекорню за лидерство и неоценимую поддержку. Это усиливает обороноспособность Украины и приближает нашу общую победу,
Министр также напомнил, что в прошлом месяце лично встречался с украинскими военными, которые проходили обучение во Франции, и отметил их высокий боевой дух и уровень подготовки.
В то же время, Генеральный штаб Франции в социальной сети Х показал кадры по подготовке и напомнил, что это первая украинская бригада, подготовленная и снаряженная во Франции.
Бригада "Анна Киевская", подготовленная по просьбе украинской армии в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, иллюстрирует решительную поддержку Франции,
На кадрах можно увидеть, как военные ВСУ тренируются стрелять из САУ CAESAR, ведут стрельбу из пулемета на бронемашине, из ПЗРК, а также упражняются в штурмовых действиях. Франция стала первой страной, которая полностью подготовила и оснастила оружием и военной техникой целую бригаду ВСУ.
Напомним,
Ранее Президент Зеленский сообщил о возвращении украинской бригады с учений во Франции в конце ноября. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.