Бригада, яка навчається у Франції, прибуде в Україну до кінця листопада - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про повернення української бригади з навчання у Франції наприкінці листопада. Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні українських бригад.
Українська бригада, яка навчається та тренується у Франції, повернеться додому в кінці листопаду. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю каналу "Ми - Україна", передає УНН.
"З Францією у нас була дуже позитивна зустріч, щодо Плану. Частиною Плану є посилення наших бригад, а саме можливостей завдяки резервам, укомплектованим бригадам, якісною технікою", - сказав Зеленський.
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За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відвідали комплекс, де тренується українська бригада в Франції.
"До кінця листопада ця бригада буде в Україні. Франція випереджає усі країни в напрямку посилення та укомплектовування бригад", - сказав Зеленський.
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