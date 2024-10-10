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Макрон: Франція навчає 2300 українських військових

Макрон: Франція навчає 2300 українських військових

Київ • УНН

 • 16766 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про навчання 2300 українських військових на Великому Сході. Він також зазначив, що Бригада Анни в Києві отримає навчання та оснащення завдяки французькій солідарності.

"Зараз наші військові навчають 2300 українських військових на Великому Сході". Про це повідомляє Президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Деталі

Я взяв на себе зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських військових на Великому Сході з обладнанням, яке вони використовуватимуть на місіях

- зазначив Макрон.

Президент також підкреслив, що Бригада Анни в Києві отримає навчання та оснащення завдяки солідарності Франції.

Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню08.10.24, 10:39 • 27067 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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