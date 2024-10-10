Макрон: Франція навчає 2300 українських військових
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про навчання 2300 українських військових на Великому Сході. Він також зазначив, що Бригада Анни в Києві отримає навчання та оснащення завдяки французькій солідарності.
"Зараз наші військові навчають 2300 українських військових на Великому Сході". Про це повідомляє Президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
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Я взяв на себе зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських військових на Великому Сході з обладнанням, яке вони використовуватимуть на місіях
Президент також підкреслив, що Бригада Анни в Києві отримає навчання та оснащення завдяки солідарності Франції.
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