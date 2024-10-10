Макрон: Франция обучает 2300 украинских военных
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об обучении 2300 украинских военных на Большом Востоке. Он также отметил, что Бригада Анны в Киеве получит обучение и оснащение благодаря французской солидарности.
"Сейчас наши военные обучают 2300 украинских военных на Большом Востоке". Об этом сообщает Президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.
Детали
Я взял на себя обязательства: сейчас наши военные обучают 2300 украинских военных на Большом Востоке с оборудованием, которое они будут использовать на миссиях
Президент также подчеркнул, что Бригада Анны в Киеве получит обучение и оснащение благодаря солидарности Франции.
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