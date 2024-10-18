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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бригада, которая на учениях во Франции, прибудет в Украину до конца ноября - Зеленский

Бригада, которая на учениях во Франции, прибудет в Украину до конца ноября - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:36  •  2100 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о возвращении украинской бригады с учений во Франции в конце ноября. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.

Украинская бригада, которая учится и тренируется во Франции, вернется домой в конце ноября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "Мы - Украина", передает УНН.

"С Францией у нас была очень позитивная встреча, относительно Плана. Частью Плана является усиление наших бригад, а именно возможностей благодаря резервам, укомплектованным бригадам, качественной техникой", - сказал Зеленский.

Макрон: Франция обучает 2300 украинских военных9 октября 2024, 21:56 • 16378 просмотров

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетили комплекс, где тренируется украинская бригада во Франции.

"До конца ноября эта бригада будет в Украине. Франция опережает все страны в направлении усиления и укомплектования бригад", - сказал Зеленский.

Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине16 октября 2024, 08:23 • 53346 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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