Бригада, которая на учениях во Франции, прибудет в Украину до конца ноября - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о возвращении украинской бригады с учений во Франции в конце ноября. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании украинских бригад.
Украинская бригада, которая учится и тренируется во Франции, вернется домой в конце ноября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "Мы - Украина", передает УНН.
"С Францией у нас была очень позитивная встреча, относительно Плана. Частью Плана является усиление наших бригад, а именно возможностей благодаря резервам, укомплектованным бригадам, качественной техникой", - сказал Зеленский.
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По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетили комплекс, где тренируется украинская бригада во Франции.
"До конца ноября эта бригада будет в Украине. Франция опережает все страны в направлении усиления и укомплектования бригад", - сказал Зеленский.
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