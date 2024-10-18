Бригада, которая на учениях во Франции, прибудет в Украину до конца ноября - Зеленский

Украинская бригада, которая учится и тренируется во Франции, вернется домой в конце ноября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "Мы - Украина", передает УНН.

"С Францией у нас была очень позитивная встреча, относительно Плана. Частью Плана является усиление наших бригад, а именно возможностей благодаря резервам, укомплектованным бригадам, качественной техникой", - сказал Зеленский.

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По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетили комплекс, где тренируется украинская бригада во Франции.

"До конца ноября эта бригада будет в Украине. Франция опережает все страны в направлении усиления и укомплектования бригад", - сказал Зеленский.

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