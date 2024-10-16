Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине
Киев • УНН
Министр ВС Франции сообщил об успешном испытании первого французского дрона-камикадзе. Поставки в Украину и французские войска анонсированы в ближайшие недели.
Министр ВС Франции Себастьян Лекорню сообщил об успешном испытании первого французского дрона-камикадзе, анонсировал поставки Украине и французским войскам "в ближайшие недели", пишет УНН.
Детали
"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года. Поставки Украине и нашим силам в ближайшие недели", - сообщил министр ВС Франции Себастьян Лекорню в X.
Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню8 октября 2024, 07:39 • 23608 просмотров