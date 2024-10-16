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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 08:23  •  3510 просмотра

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Министр ВС Франции сообщил об успешном испытании первого французского дрона-камикадзе. Поставки в Украину и французские войска анонсированы в ближайшие недели.

Министр ВС Франции Себастьян Лекорню сообщил об успешном испытании первого французского дрона-камикадзе, анонсировал поставки Украине и французским войскам "в ближайшие недели", пишет УНН.

Детали

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года. Поставки Украине и нашим силам в ближайшие недели", - сообщил министр ВС Франции Себастьян Лекорню в X.

Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню8 октября 2024, 07:39 • 23608 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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