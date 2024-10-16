Франція успішно випробувала перший свій дрон-камікадзе. Париж анонсував поставки у французькі війська та Україні
Київ • УНН
Міністр ЗС Франції повідомив про успішне випробування першого французького дрона-камікадзе. Поставки в Україну та французькі війська анонсовано в найближчі тижні.
Міністр ЗС Франції Себастьян Лекорню повідомив про успішне випробування першого французького дрона-камікадзе, анонсував поставки Україні та французьким військам "у найближчі тижні", пише УНН.
Деталі
"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки. Поставки Україні і нашим силам в найближчі тижні", - повідомив міністр ЗС Франції Себастьян Лекорню у X.
Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню08.10.24, 10:39 • 27078 переглядiв