ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане

7 марта, 13:30 • 24070 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 61720 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 35551 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 37015 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 54301 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 59112 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 66566 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45401 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 91743 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30905 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Турция развертывает истребители F-16 на Кипре - Reuters7 марта, 21:41 • 8558 просмотра
Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направленииVideo7 марта, 21:59 • 11142 просмотра
Трамп — Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победилиPhoto7 марта, 22:32 • 11847 просмотра
Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов8 марта, 00:12 • 11658 просмотра
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове01:58 • 14819 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 55641 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 62780 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 91747 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 58114 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 65650 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 19556 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 22245 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 23948 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 25130 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 25208 просмотра
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Израильские ВВС атаковали аэропорт Исфахана, ликвидировав самолеты и средства обнаружения. Ранее в Тегеране было уничтожено 16 самолетов и топливные объекты.

ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане

В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.

Подробности

Военно-воздушные силы Израиля в результате удара уничтожили не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.

Этот удар является дополнением к удару, который два дня назад (в пятницу) уничтожил 16 самолетов "Сил Кудс" в аэропорту Мехрабад в Тегеране

 - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там добавили, что будут продолжать наносить удары по объектам Ирана и расширят свое превосходство в воздухе.

Напомним

В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.

Евгений Устименко

