ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане

В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.

Подробности

Военно-воздушные силы Израиля в результате удара уничтожили не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.

Этот удар является дополнением к удару, который два дня назад (в пятницу) уничтожил 16 самолетов "Сил Кудс" в аэропорту Мехрабад в Тегеране - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там добавили, что будут продолжать наносить удары по объектам Ирана и расширят свое превосходство в воздухе.

Напомним

В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.