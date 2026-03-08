ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане
Киев • УНН
Израильские ВВС атаковали аэропорт Исфахана, ликвидировав самолеты и средства обнаружения. Ранее в Тегеране было уничтожено 16 самолетов и топливные объекты.
В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.
Подробности
Военно-воздушные силы Израиля в результате удара уничтожили не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.
Этот удар является дополнением к удару, который два дня назад (в пятницу) уничтожил 16 самолетов "Сил Кудс" в аэропорту Мехрабад в Тегеране
Там добавили, что будут продолжать наносить удары по объектам Ирана и расширят свое превосходство в воздухе.
Напомним
В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.