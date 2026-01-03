Враг использует дроны для атак на энергетику и затягивания войны - СНБО
Киев • УНН
российские войска продолжают использовать дроны на низких высотах, атакуя украинскую энергетику. Это является частью стратегии россии по затягиванию войны и откладыванию мирных переговоров.
Враг продолжает использовать дроны на низких высотах и ставит целью атаковать украинскую энергетику. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, такие действия россиян являются продолжением стратегии затягивания войны и откладывания "мирных переговоров".
россия дальше следует своему плану затягивать войну минимум до весны и параллельно тянет время фейками относительно "атак на резиденцию путина"
Напомним
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что российский диктатор владимир путин и его пропагандисты организовали примитивный фейк с "атакой" на резиденцию в новгородской области.
