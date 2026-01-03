$42.170.18
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Враг использует дроны для атак на энергетику и затягивания войны - СНБО

Киев • УНН

 • 0 просмотра

российские войска продолжают использовать дроны на низких высотах, атакуя украинскую энергетику. Это является частью стратегии россии по затягиванию войны и откладыванию мирных переговоров.

Враг использует дроны для атак на энергетику и затягивания войны - СНБО

Враг продолжает использовать дроны на низких высотах и ставит целью атаковать украинскую энергетику. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, такие действия россиян являются продолжением стратегии затягивания войны и откладывания "мирных переговоров".

россия дальше следует своему плану затягивать войну минимум до весны и параллельно тянет время фейками относительно "атак на резиденцию путина"

- написал Коваленко.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что российский диктатор владимир путин и его пропагандисты организовали примитивный фейк с "атакой" на резиденцию в новгородской области.

россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина02.01.26, 00:32 • 14938 просмотров

