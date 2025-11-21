Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Россию и продолжит оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Уолца на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 20 ноября.

Детали

В своем выступлении Уолц подчеркнул, что именно дипломатические усилия являются ключом к устойчивому и справедливому миру. Он отметил, что США делали все возможное на самых высоких уровнях, чтобы добиться завершения войны.

Соединенные Штаты приложили максимум усилий, включая личное вмешательство президента США, чтобы положить конец этой войне. Мы предложили России выгодные условия, включая отмену санкций. Мы попросили Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной для достижения мирного урегулирования - сказал Уолц.

Посол добавил, что наступательные операции Украины серьезно ударили по российской энергетике и другой ключевой инфраструктуре, что сузило ресурсы Кремля для поддержания своей военной машины. Он также напомнил, что Россия уже потеряла более миллиона военных и остается под действием строгих международных санкций.

США призвали все страны, особенно европейские, прекратить покупать энергоресурсы у России. Мы ввели дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", 22 октября - напомнил постоянный представитель США при ООН.

"Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия будет продолжать игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - предупредил он.

Напоследок Уолц сказал коллегам, что заседание нельзя завершать без призыва к возвращению похищенных Россией украинских детей.

Напомним

Украина заявила в Совете Безопасности ООН о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности. Никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону.