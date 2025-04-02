Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує указ, який полегшить правила, що регулюють експорт військової техніки, і може оголосити про це вже найближчим часом. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Як пише видання, адміністрація Трампа планує ухвалити указ, який пом'якшить правила, що регулюють експорт військової техніки.

Джерела видання в уряді та промисловості сказали, що очікують, що указ буде схожий на законодавство, запропоноване радником Трампа з національної безпеки Майклом Уолцом минулого року, коли він був членом Палати представників від республіканців.

Указ може збільшити продажі для великих американських оборонних підрядників, таких як Lockheed Martin, RTX Corp і Boeing Co. Якби він став законом, законопроєкт, підтриманий Уолцом, у 2024 році вніс би поправки до закону США про контроль за експортом озброєнь, збільшивши мінімальні суми в доларах, які ініціюють розгляд Конгресом експорту озброєнь до інших країн. Вони зростуть до 23 млн доларів з 14 млн доларів для передачі озброєнь і до 83 млн доларів з 50 млн доларів для продажу військової техніки, модернізації, навчання та інших послуг