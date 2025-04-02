Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters
Київ • УНН
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує указ, який полегшить правила, що регулюють експорт військової техніки, і може оголосити про це вже найближчим часом. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як пише видання, адміністрація Трампа планує ухвалити указ, який пом'якшить правила, що регулюють експорт військової техніки.
Джерела видання в уряді та промисловості сказали, що очікують, що указ буде схожий на законодавство, запропоноване радником Трампа з національної безпеки Майклом Уолцом минулого року, коли він був членом Палати представників від республіканців.
Указ може збільшити продажі для великих американських оборонних підрядників, таких як Lockheed Martin, RTX Corp і Boeing Co. Якби він став законом, законопроєкт, підтриманий Уолцом, у 2024 році вніс би поправки до закону США про контроль за експортом озброєнь, збільшивши мінімальні суми в доларах, які ініціюють розгляд Конгресом експорту озброєнь до інших країн. Вони зростуть до 23 млн доларів з 14 млн доларів для передачі озброєнь і до 83 млн доларів з 50 млн доларів для продажу військової техніки, модернізації, навчання та інших послуг
Водночас у Reuters додали, що для членів НАТО, а також близьких партнерів США, а саме Австралії, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії, пороги є вищими. Для цих транзакцій Конгрес мають повідомити за 15 днів до переказу, порівняно з 30 днями для більшості інших країн.
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