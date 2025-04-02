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Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters

Киев • УНН

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Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.

Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует указ, который облегчит правила, регулирующие экспорт военной техники, и может объявить об этом в ближайшее время. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, администрация Трампа планирует принять указ, который смягчит правила, регулирующие экспорт военной техники.

Источники издания в правительстве и промышленности сказали, что ожидают, что указ будет похож на законодательство, предложенное советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолцом в прошлом году, когда он был членом Палаты представителей от республиканцев.

Указ может увеличить продажи для крупных американских оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin, RTX Corp и Boeing Co. Если бы он стал законом, законопроект, поддержанный Уолцом, в 2024 году внес бы поправки в закон США о контроле за экспортом вооружений, увеличив минимальные суммы в долларах, которые инициируют рассмотрение Конгрессом экспорта вооружений в другие страны. Они вырастут до 23 млн долларов с 14 млн долларов для передачи вооружений и до 83 млн долларов с 50 млн долларов для продажи военной техники, модернизации, обучения и других услуг

- отмечает издание.

В то же время в Reuters добавили, что для членов НАТО, а также близких партнеров США, а именно Австралии, Израиля, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии, пороги выше. Для этих транзакций Конгресс должен сообщить за 15 дней до перевода, по сравнению с 30 днями для большинства других стран.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предложил Украине соглашение, согласно которому США будут получать 50% доходов от добычи украинских природных ресурсов, в частности нефти, газа, металлов и критически важных минералов. Однако, такая схема должна помочь Соединенным Штатам вернуть затраты на поддержку Украины, однако в то же время может существенно ограничить экономическую независимость страны.

Павел Башинский

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