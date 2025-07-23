Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка

Действия главного юриста Национального Банка Украины Александра Зимы могут бросить тень на имидж всей институции, как внутри страны, так и на международной арене. Чтобы минимизировать репутационные риски, чиновник, как минимум, должен был бы дать публичное объяснение своих действий, а как максимум - уйти в отпуск на время расследования, сообщает УНН.

Главный юрист НБУ Александр Зима, фигурант уголовного производства по факту возможных злоупотреблений властью и служебным положением, занимая одновременно должность председателя административного совета Фонда гарантирования вкладов, направил официальное письмо от НБУ с "рекомендацией" отозвать судебные иски банка "Конкорд" против Нацбанка. В отозванных исках речь шла об оспаривании штрафов на более чем 63 млн грн, которые были наложены на банк еще до начала процедуры ликвидации. Таким образом, благодаря действиям Зимы, акционерки банка Елена и Юлия Соседки фактически потеряли право на справедливый суд.

Следствие квалифицировало эти действия как причинение тяжкого вреда и признало Елену и Юлию Соседок потерпевшими. Эта ситуация создала серьезные репутационные риски не только для самого чиновника, но и для Нацбанка как институции. В подобной ситуации действовать можно всего по трем сценариям: публичная позиция от имени причастного лица, отставка на время расследования или увольнение – заявил в эксклюзивном комментарии для УНН юрист Олег Шрам.

В ситуации, когда имидж чиновника может бросить тень на место, где он работает – вариантов несколько: во-первых, выйти с позицией, дать публичное объяснение и продолжить выполнять свои обязанности; во-вторых, уйти в отпуск на время расследования, пока не будут даны ответы; в-третьих, уволиться с занимаемой должности, а затем, уже когда будет принято решение, заниматься ли дальше, или не заниматься той деятельностью. Однако в Украине чиновники очень редко даже после сообщения о подозрении подают заявление об увольнении. Очень редко кто уходит в отпуск самостоятельно, а не ждет, пока его отстранят по решению суда. И еще реже чиновники выходят с публичными объяснениями по поводу тех или иных событий – подчеркнул Олег Шрам.

Александр Зима никак не прокомментировал свои действия, сохранил свою должность и продолжает ежемесячно получать сотни тысяч гривен государственной зарплаты. В июне 2025 года его зарплата составила более 640 тыс. грн. А в целом в 2024 году он заработал более 6 млн грн.

Избегают публичных комментариев по делу Зимы и в Нацбанке. Нет официальной позиции ни по служебному расследованию, ни по целесообразности его дальнейшего пребывания в должности во время расследования.

При этом, как сообщал УНН ранее, Зима, как опытный юрист, мог сознательно совершить такие незаконные действия, чтобы скрыть ранее допущенные нарушения в отношении банка "Конкорд". По мнению адвоката, управляющего партнера юридической компании GRACERS Сергея Лысенко, не исключено, что НБУ пришлось бы отвечать в суде за нарушения в отношении банка "Конкорд", если бы иски попали на рассмотрение.

В данном случае НБУ, если он допустил нарушения (которые оспариваются в исках банка "Конкорд" - ред.), просто решил свою проблему, чтобы не доказывать свою правоту в суде, одним письмом, фактически - сказал Лысенко.

Он также добавил, что письмо Зимы свидетельствует о ручном управлении Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Несмотря на зафиксированные обстоятельства, а также резонанс в медиа и обществе, за более чем полтора года расследования правоохранители так и не вручили Александру Зиме подозрение. Более того, его даже не допросили. И это при том, что полиция в ответ на запрос УНН еще прошлой осенью сообщала, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

В то же время экс-судья Александр Сытников считает, что подобное затягивание - характерная черта расследований служебных преступлений. По его словам, Уголовный процессуальный кодекс более лоялен к следователям, поэтому они могут затягивать следствие и оттягивать момент сообщения о подозрении, или вообще не выдвигать никаких обвинений.

Правозащитники и эксперты подчеркивают - такая бездеятельность органов досудебного расследования может быть расценена как форма саботажа, что дает чиновникам возможность избежать ответственности.