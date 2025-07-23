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Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"

Киев • УНН

 • 3348 просмотра

Министр внутренних дел доложил Президенту Зеленскому об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" полковника Максима Казбана. Он воевал за Украину с 2014 года, возглавив "Лють" в 2024 году.

Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад главы МВД Игоря Клименко об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" Максима Казбана, пишет УНН.

Детали

"Министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана", - сообщил Зеленский в среду в соцсетях.

Президент указал: "Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства".

"Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил "Лють". Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!" - отметил Зеленский.

В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан22.07.25, 21:35 • 16323 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
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