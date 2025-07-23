Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад главы МВД Игоря Клименко об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" Максима Казбана, пишет УНН.

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"Министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана", - сообщил Зеленский в среду в соцсетях.

Президент указал: "Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства".

"Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил "Лють". Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!" - отметил Зеленский.

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