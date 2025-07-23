Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь голови МВС Ігоря Клименка про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана, пише УНН.

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"Міністр внутрішніх справ України доповів про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана", - повідомив Зеленський у середу у соцмережах.

Президент вказав: "Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави".

"Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна пам'ять!" - зазначив Зеленський.

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