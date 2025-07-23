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Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Київ • УНН

 • 3988 перегляди

Міністр внутрішніх справ доповів Президенту Зеленському про обставини загибелі командира бригади "Лють" полковника Максима Казбана. Він воював за Україну з 2014 року, очоливши "Лють" у 2024 році.

Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь голови МВС Ігоря Клименка про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана, пише УНН.

Деталі

"Міністр внутрішніх справ України доповів про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана", - повідомив Зеленський у середу у соцмережах.

Президент вказав: "Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави".

"Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна пам'ять!" - зазначив Зеленський.

У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан22.07.25, 21:35 • 16372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Національна поліція України
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Володимир Зеленський
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