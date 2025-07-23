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Дело ПриватБанка: САП сообщила о завершении расследования по Коломойскому и еще пяти людям

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще пяти лиц банка, которых подозревают в завладении более 9,2 млрд гривен. Детективы НАБУ начали открытие материалов дела для ознакомления стороне защиты.

Дело ПриватБанка: САП сообщила о завершении расследования по Коломойскому и еще пяти людям

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще пяти лиц банка, подозреваемых в завладении более 9,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

"23 июля 2025 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении конечного бенефициарного владельца ПАО КБ ПриватБанк и еще 5 лиц - бывших сотрудников банковского учреждения, подозреваемых в завладении более 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка", - говорится в сообщении САП.

Детективами НАБУ по поручению прокурора САП, как указано, начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января-марта 2015 года один из владельцев ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения", - сказано в сообщении САП.

"Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 сотрудников банка, среди которых глава правления; заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ ПриватБанк; заместитель главы правления - директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ ПриватБанк", - сообщили в САП.

Схема, как отмечается, заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.

Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, по сообщению, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем, как отмечается, они были внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, указали в ведомстве.

Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

Напомним

В сентябре 2023 года бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ ПриватБанк Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы предъявлено подозрение в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПФинансы
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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