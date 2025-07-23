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Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб

Київ • УНН

 • 2192 перегляди

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще п’ятьох осіб банку, яких підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд гривень. Детективи НАБУ розпочали відкриття матеріалів справи для ознайомлення стороні захисту.

Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще п’ятьох осіб банку, яких підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

"23 липня 2025 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк та ще 5 осіб - колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку", - ідеться в повідомленні САП.

Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП, як вказано, розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення.

"У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один із власників ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи", - сказано у повідомленні САП.

"Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких голова правління; заступник керівника напряму - директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ ПриватБанк; заступник голови правління - директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ ПриватБанк", - повідомили в САП.

Схема, як зазначається, полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, за повідомленням, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. У подальшому, як зазначається, вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд, вказали у відомстві.

Дії усіх осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.

Нагадаємо

У вересні 2023 року колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ ПриватБанк Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НПФінанси
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Національне антикорупційне бюро України
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