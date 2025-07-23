Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Киев • УНН
В Украине введена превентивная реструктуризация, позволяющая компаниям с финансовыми трудностями избежать банкротства. Этот механизм, имплементированный из европейского права, дает возможность пересмотреть долги и договориться с кредиторами.
В условиях экономических вызовов, вызванных в том числе последствиями войны, украинские компании ищут инструменты, позволяющие сохранить стабильность и не потерять активы. Одним из них является процедура превентивной реструктуризации. Этот правовой механизм позволяет предприятиям, имеющим финансовые трудности, не доводить дело до банкротства. УНН пообщался с юристами, чтобы выяснить, какие практические преимущества и вызовы несет этот механизм.
Что такое превентивная реструктуризация
Идея превентивной реструктуризации исходит из европейского права. Как пояснил в эксклюзивном комментарии УНН СЕО юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский, осенью 2024 года Верховная Рада имплементировала в украинское законодательство Директиву ЕС 2019/1023, которой в странах Европейского Союза уже несколько лет успешно пользуются компании в кризисных ситуациях. Соответствующие изменения дополнили Кодекс Украины по процедурам банкротства новой книгой "Превентивная реструктуризация".
Превентивная реструктуризация — это правовой механизм, позволяющий предприятиям, имеющим финансовые трудности, не доводить дело до банкротства. Компания может заблаговременно пересмотреть структуру своих долгов, разработать план, согласовать его с кредиторами и избежать потери активов и деловой репутации. Это позволит выполнять договорные обязательства, сохранить рабочие места и не допустить ликвидации предприятия. Простыми словами: превентивная реструктуризация позволяет стабилизировать финансовое положение предприятия и обеспечить его функционирование в условиях затруднительного экономического состояния
Чем отличается от банкротства или санации
Превентивная реструктуризация введена именно для того, чтобы не допустить неплатежеспособности.
Отличием превентивной реструктуризации является то, что она направлена именно на предотвращение банкротства. В то время как задачей досудебной санации было восстановление платежеспособности и избежание ликвидации предприятия, а процедура банкротства направлена на дальнейшую ликвидацию компании
Руководитель практики налогового и уголовного права АБ "Сергея Пагера", юрист Сергей Загородний в эксклюзивном комментарии УНН пояснил, что процедура превентивной реструктуризации будет полезна тем юридическим лицам и ФОПам, которые хотят восстановить свое финансовое положение и не прибегать к банкротству.
Бизнес, имеющий задолженности, может самостоятельно инициировать реструктуризацию еще до просрочки задолженности и провести переговоры с кредитором до открытия производства по делу о банкротстве и без участия суда
Как это работает
Процедуру может инициировать как должник, так и кредитор. Компания подает в суд заявление с планом реструктуризации, концепцией такого плана. Суд в течение нескольких дней принимает решение об открытии процедуры. Также бизнес может провести переговоры с кредитором до открытия производства по делу о банкротстве и без участия суда.
Далее происходят переговоры с кредиторами. Если кредиторов несколько, план утверждается большинством голосов. В отдельных случаях назначается администратор, который контролирует выполнение плана. Также, как и в процедуре неплатежеспособности, привлекается арбитражный управляющий.
Во время превентивной реструктуризации вводится мораторий на взыскание долгов, и нельзя каким-либо образом распорядиться имуществом должника (кроме обычной хозяйственной деятельности). В результате процедуры предприятие постепенно погашает задолженности в соответствии с планом. Еще прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и исключается возможность открытия производства по делу о банкротстве
Для кредиторов процедура означает предсказуемость и контролируемость. Они участвуют в переговорах, имеют право голоса по плану и получают лучшие шансы на возврат средств.
Юристы признают, что процедура новая, поэтому определенные вопросы пока остаются открытыми. Например, как соотносится превентивная реструктуризация с арестами активов в рамках уголовных производств.
Что касается параллельного существования процедуры реструктуризации и арестов в рамках уголовного производства - по сути они могут существовать параллельно, но, если арест в рамках уголовного производства будет противоречить интересам реструктуризируемого предприятия - в таком случае сторона не лишена возможности согласно УПК Украины обращаться в суд относительно отмены мер обеспечения уголовного производства
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На практике новый механизм уже начинает работать. ООО "Три О", девелопер и управляющая компания многофункционального комплекса "Гулливер" в Киеве, стало первым предприятием, в отношении которого открыта процедура превентивной реструктуризации.
Этот прецедент отслеживают в бизнес-среде, ведь именно он может задать тон формированию судебной практики и доверию кредиторов к новому инструменту. Превентивная реструктуризация – это шаг навстречу современным европейским правилам игры, где финансовый кризис компании не обрекает ее на ликвидацию, а дает шанс договориться с кредиторами и восстановиться.