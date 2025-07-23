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Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
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Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
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Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков

Киев • УНН

 • 24151 просмотра

В Украине введена превентивная реструктуризация, позволяющая компаниям с финансовыми трудностями избежать банкротства. Этот механизм, имплементированный из европейского права, дает возможность пересмотреть долги и договориться с кредиторами.

Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков

В условиях экономических вызовов, вызванных в том числе последствиями войны, украинские компании ищут инструменты, позволяющие сохранить стабильность и не потерять активы. Одним из них является процедура превентивной реструктуризации. Этот правовой механизм позволяет предприятиям, имеющим финансовые трудности, не доводить дело до банкротства. УНН пообщался с юристами, чтобы выяснить, какие практические преимущества и вызовы несет этот механизм.

Что такое превентивная реструктуризация

Идея превентивной реструктуризации исходит из европейского права. Как пояснил в эксклюзивном комментарии УНН СЕО юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский, осенью 2024 года Верховная Рада имплементировала в украинское законодательство Директиву ЕС 2019/1023, которой в странах Европейского Союза уже несколько лет успешно пользуются компании в кризисных ситуациях. Соответствующие изменения дополнили Кодекс Украины по процедурам банкротства новой книгой "Превентивная реструктуризация".

Превентивная реструктуризация — это правовой механизм, позволяющий предприятиям, имеющим финансовые трудности, не доводить дело до банкротства. Компания может заблаговременно пересмотреть структуру своих долгов, разработать план, согласовать его с кредиторами и избежать потери активов и деловой репутации. Это позволит выполнять договорные обязательства, сохранить рабочие места и не допустить ликвидации предприятия. Простыми словами: превентивная реструктуризация позволяет стабилизировать финансовое положение предприятия и обеспечить его функционирование в условиях затруднительного экономического состояния

- пояснил юрист.

Чем отличается от банкротства или санации

Превентивная реструктуризация введена именно для того, чтобы не допустить неплатежеспособности.

Отличием превентивной реструктуризации является то, что она направлена именно на предотвращение банкротства. В то время как задачей досудебной санации было восстановление платежеспособности и избежание ликвидации предприятия, а процедура банкротства направлена на дальнейшую ликвидацию компании

- подчеркнул Болинский.

Руководитель практики налогового и уголовного права АБ "Сергея Пагера", юрист Сергей Загородний в эксклюзивном комментарии УНН пояснил, что процедура превентивной реструктуризации будет полезна тем юридическим лицам и ФОПам, которые хотят восстановить свое финансовое положение и не прибегать к банкротству. 

Бизнес, имеющий задолженности, может самостоятельно инициировать реструктуризацию еще до просрочки задолженности и провести переговоры с кредитором до открытия производства по делу о банкротстве и без участия суда

- отметил Загородний.

Как это работает

Процедуру может инициировать как должник, так и кредитор. Компания подает в суд заявление с планом реструктуризации, концепцией такого плана. Суд в течение нескольких дней принимает решение об открытии процедуры. Также бизнес может провести переговоры с кредитором до открытия производства по делу о банкротстве и без участия суда. 

Далее происходят переговоры с кредиторами. Если кредиторов несколько, план утверждается большинством голосов. В отдельных случаях назначается администратор, который контролирует выполнение плана. Также, как и в процедуре неплатежеспособности, привлекается арбитражный управляющий.

Во время превентивной реструктуризации вводится мораторий на взыскание долгов, и нельзя каким-либо образом распорядиться имуществом должника (кроме обычной хозяйственной деятельности). В результате процедуры предприятие постепенно погашает задолженности в соответствии с планом. Еще прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и исключается возможность открытия производства по делу о банкротстве

- пояснил Сергей Загородний.

Для кредиторов процедура означает предсказуемость и контролируемость. Они участвуют в переговорах, имеют право голоса по плану и получают лучшие шансы на возврат средств.

Юристы признают, что процедура новая, поэтому определенные вопросы пока остаются открытыми. Например, как соотносится превентивная реструктуризация с арестами активов в рамках уголовных производств.

Что касается параллельного существования процедуры реструктуризации и арестов в рамках уголовного производства - по сути они могут существовать параллельно, но, если арест в рамках уголовного производства будет противоречить интересам реструктуризируемого предприятия - в таком случае сторона не лишена возможности согласно УПК Украины обращаться в суд относительно отмены мер обеспечения уголовного производства

- пояснил Святослав Болинский.

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На практике новый механизм уже начинает работать. ООО "Три О", девелопер и управляющая компания многофункционального комплекса "Гулливер" в Киеве, стало первым предприятием, в отношении которого открыта процедура превентивной реструктуризации.

Этот прецедент отслеживают в бизнес-среде, ведь именно он может задать тон формированию судебной практики и доверию кредиторов к новому инструменту. Превентивная реструктуризация – это шаг навстречу современным европейским правилам игры, где финансовый кризис компании не обрекает ее на ликвидацию, а дает шанс договориться с кредиторами и восстановиться.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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