$41.770.05
48.870.07
ukenru
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29108 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
09:26 • 32791 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 47540 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 56788 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 131518 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 76109 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 76274 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 83882 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 121067 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 114470 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
6.3м/с
44%
745мм
Популярнi новини
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 41395 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 89203 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 153853 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 32592 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо10:12 • 29510 перегляди
Публікації
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29108 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 131518 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 154413 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 196946 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 242817 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 97720 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 222168 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 311635 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 320459 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 312380 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків

Київ • УНН

 • 29114 перегляди

В Україні запроваджено превентивну реструктуризацію, що дозволяє компаніям з фінансовими труднощами уникнути банкрутства. Цей механізм, імплементований з європейського права, дає змогу переглянути борги та домовитися з кредиторами.

Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків

Вумовах економічних викликів, спричинених у тому числі наслідками війни, українські компанії шукають інструменти, які дозволяють утримати стабільність і не втратити активи. Одним з них є процедура превентивної реструктуризації. Цей правовий механізм дозволяє підприємствам, які мають фінансові труднощі, не доводити справу про банкрутства. УНН поспілкувався з юристами, щоб з’ясувати, які практичні переваги та виклики несе цей механізм.

Що таке превентивна реструктуризація

Ідея превентивної реструктуризації походить із європейського права. Як пояснив в ексклюзивному коментарі УНН СЕО юридичної компанії "Болінський і команда" Святослав Болінський, восени 2024 року Верховна Рада імплементувала в українське законодавство Директиву ЄС 2019/1023, якою у країнах Європейського Союзу вже кілька років успішно користуються компанії у кризових ситуаціях. Відповідні зміни доповнили Кодекс України з процедур банкрутства новою книгою "Превентивна реструктуризація".

Превентивна реструктуризація — це правовий механізм, що дозволяє підприємствам, які мають фінансові труднощі, не доводити справу про банкрутства. Компанія може завчасно переглянути структуру своїх боргів, розробити план, погодити його з кредиторами та уникнути втрати активів і ділової репутації. Це дозволить виконувати договірні зобов'язання, зберегти робочі місця й не допустити ліквідації підприємства. Простими словами: превентивна реструктуризація дає змогу стабілізувати фінансове становище підприємства та забезпечити його функціонування в умовах скрутного економічного стану

- пояснив юрист.

Чим відрізняється від банкрутства чи санації

Превентивна реструктуризація запроваджена саме для того, щоб не допустити неплатоспроможності.

Відмінністю превентивної реструктуризації є те, що вона спрямована саме на запобігання банкрутству. В той час, як завданням досудової санації було відновлення платоспроможності та уникнення ліквідації підприємства, а процедура банкрутства спрямована на подальшу ліквідацію компанії

- наголосив Болінський.

Керівник практики податкового та кримінального права АБ "Сергія Пагера", юрист Сергій Загородній в ексклюзивному коментарі УНН пояснив, що процедура превентивної реструктуризації буде корисною тим юридичним особам і ФОПам, які хочуть відновити своє фінансове становище та не вдаватися до банкрутства. 

Бізнес, що має заборгованості, може самостійно ініціювати реструктуризацію ще до прострочення заборгованості та провести переговори з кредитором до відкриття провадження у справі про банкрутство та без участі суду

- зазначив Загородній.

Як це працює

Процедуру може ініціювати як боржник, так і кредитор. Компанія подає до суду заяву з планом реструктуризації, концепцією такого плану. Суд протягом кількох днів ухвалює рішення про відкриття процедури. Також бізнес може провести переговори з кредитором до відкриття провадження у справі про банкрутство та без участі суду. 

Далі відбуваються переговори з кредиторами. Якщо кредиторів декілька, план затверджується більшістю голосів. В окремих випадках призначається адміністратор, який контролює виконання плану. Також, як і в процедурі неплатоспроможності, залучається арбітражний керуючий.

Під час превентивної реструктуризації вводиться мораторій на стягнення боргів, і не можна будь-яким чином розпорядитися майном боржника (крім звичайної господарської діяльності). У результаті процедури підприємство поступово погашає заборгованості відповідно до плану. Ще припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та виключається можливість відкриття провадження у справі про банкрутство

- пояснив Сергій Загородній.

Для кредиторів процедура означає передбачуваність та контрольованість. Вони беруть участь у переговорах, мають право голосу щодо плану та отримують кращі шанси на повернення коштів.

Юристи визнають, що процедура нова, тож певні питання поки залишаються відкритими. Наприклад, як співвідноситься превентивна реструктуризація з арештами активів у межах кримінальних проваджень.

Щодо паралельного існування процедури реструктуризації та арештів в рамках кримінального провадження - по суті вони можуть існувати паралельно, але, якщо арешт в рамках кримінального провадження суперечитиме інтересам підприємства, що реструктуризуєтся - в такому випадку сторона не позбавлена можливості згідно КПК України звертатись до суду щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження

- пояснив Святослав Болінський.

Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22.07.25, 09:46 • 220472 перегляди

На практиці новий механізм уже починає працювати. ТОВ "Три О", девелопер і управляюча компанія багатофункціонального комплексу "Гулівер" у Києві, стало першим підприємством, щодо якого відкрито процедуру превентивної реструктуризації.

Цей прецедент відстежують у бізнес‑середовищі, адже саме він може задати тон формуванню судової практики та довірі кредиторів до нового інструменту. Превентивна реструктуризація – це крок назустріч сучасним європейським правилам гри, де фінансова криза компанії не прирікає її на ліквідацію, а дає шанс домовитися з кредиторами та відновитися.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікаціїФінанси
Верховна Рада України
Європейський Союз
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9