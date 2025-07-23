Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків

Вумовах економічних викликів, спричинених у тому числі наслідками війни, українські компанії шукають інструменти, які дозволяють утримати стабільність і не втратити активи. Одним з них є процедура превентивної реструктуризації. Цей правовий механізм дозволяє підприємствам, які мають фінансові труднощі, не доводити справу про банкрутства. УНН поспілкувався з юристами, щоб з’ясувати, які практичні переваги та виклики несе цей механізм.

Що таке превентивна реструктуризація

Ідея превентивної реструктуризації походить із європейського права. Як пояснив в ексклюзивному коментарі УНН СЕО юридичної компанії "Болінський і команда" Святослав Болінський, восени 2024 року Верховна Рада імплементувала в українське законодавство Директиву ЄС 2019/1023, якою у країнах Європейського Союзу вже кілька років успішно користуються компанії у кризових ситуаціях. Відповідні зміни доповнили Кодекс України з процедур банкрутства новою книгою "Превентивна реструктуризація".

Превентивна реструктуризація — це правовий механізм, що дозволяє підприємствам, які мають фінансові труднощі, не доводити справу про банкрутства. Компанія може завчасно переглянути структуру своїх боргів, розробити план, погодити його з кредиторами та уникнути втрати активів і ділової репутації. Це дозволить виконувати договірні зобов'язання, зберегти робочі місця й не допустити ліквідації підприємства. Простими словами: превентивна реструктуризація дає змогу стабілізувати фінансове становище підприємства та забезпечити його функціонування в умовах скрутного економічного стану - пояснив юрист.

Чим відрізняється від банкрутства чи санації

Превентивна реструктуризація запроваджена саме для того, щоб не допустити неплатоспроможності.

Відмінністю превентивної реструктуризації є те, що вона спрямована саме на запобігання банкрутству. В той час, як завданням досудової санації було відновлення платоспроможності та уникнення ліквідації підприємства, а процедура банкрутства спрямована на подальшу ліквідацію компанії - наголосив Болінський.

Керівник практики податкового та кримінального права АБ "Сергія Пагера", юрист Сергій Загородній в ексклюзивному коментарі УНН пояснив, що процедура превентивної реструктуризації буде корисною тим юридичним особам і ФОПам, які хочуть відновити своє фінансове становище та не вдаватися до банкрутства.

Бізнес, що має заборгованості, може самостійно ініціювати реструктуризацію ще до прострочення заборгованості та провести переговори з кредитором до відкриття провадження у справі про банкрутство та без участі суду - зазначив Загородній.

Як це працює

Процедуру може ініціювати як боржник, так і кредитор. Компанія подає до суду заяву з планом реструктуризації, концепцією такого плану. Суд протягом кількох днів ухвалює рішення про відкриття процедури. Також бізнес може провести переговори з кредитором до відкриття провадження у справі про банкрутство та без участі суду.

Далі відбуваються переговори з кредиторами. Якщо кредиторів декілька, план затверджується більшістю голосів. В окремих випадках призначається адміністратор, який контролює виконання плану. Також, як і в процедурі неплатоспроможності, залучається арбітражний керуючий.

Під час превентивної реструктуризації вводиться мораторій на стягнення боргів, і не можна будь-яким чином розпорядитися майном боржника (крім звичайної господарської діяльності). У результаті процедури підприємство поступово погашає заборгованості відповідно до плану. Ще припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та виключається можливість відкриття провадження у справі про банкрутство - пояснив Сергій Загородній.

Для кредиторів процедура означає передбачуваність та контрольованість. Вони беруть участь у переговорах, мають право голосу щодо плану та отримують кращі шанси на повернення коштів.

Юристи визнають, що процедура нова, тож певні питання поки залишаються відкритими. Наприклад, як співвідноситься превентивна реструктуризація з арештами активів у межах кримінальних проваджень.

Щодо паралельного існування процедури реструктуризації та арештів в рамках кримінального провадження - по суті вони можуть існувати паралельно, але, якщо арешт в рамках кримінального провадження суперечитиме інтересам підприємства, що реструктуризуєтся - в такому випадку сторона не позбавлена можливості згідно КПК України звертатись до суду щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження - пояснив Святослав Болінський.

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На практиці новий механізм уже починає працювати. ТОВ "Три О", девелопер і управляюча компанія багатофункціонального комплексу "Гулівер" у Києві, стало першим підприємством, щодо якого відкрито процедуру превентивної реструктуризації.

Цей прецедент відстежують у бізнес‑середовищі, адже саме він може задати тон формуванню судової практики та довірі кредиторів до нового інструменту. Превентивна реструктуризація – це крок назустріч сучасним європейським правилам гри, де фінансова криза компанії не прирікає її на ліквідацію, а дає шанс домовитися з кредиторами та відновитися.