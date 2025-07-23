ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000: что известно

Государственное бюро расследований начало расследование крушения истребителя Mirage-2000 на Волыни, сообщили в ГБР в среду, пишет УНН.

Детали

"Государственное бюро расследований оперативно, сразу после официального сообщения, начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни. Авария произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания", - говорится в сообщении ГБР.

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Сразу после инцидента, как указали в бюро, на место происшествия выехали следователи и оперативные сотрудники ГБР. "Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников территориального управления и центрального аппарата ГБР, имеющих практику расследования катастроф в военной авиации", - сообщили в бюро.

"Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле", - отметили в ГБР.

Пилот, как сообщается, вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

"Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца. Отдельное внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц", - сообщили в ГБР.

Параллельно, как отмечается, продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

Расследование, указали в бюро, находится на особом контроле руководства ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения.

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