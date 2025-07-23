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ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо

Київ • УНН

 • 29782 перегляди

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 22 липня 2025 року. Пілот катапультувався та вижив, літак впав на безлюдну територію через несправність електроніки.

ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000 на Волині, повідомили у ДБР у середу, пише УНН.

Деталі

"Державне бюро розслідувань оперативно, відразу після офіційного повідомлення, розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині. Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання", - ідеться у повідомленні ДБР.

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Одразу після інциденту, як вказали у бюро, на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники ДБР. "Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації", - повідомили в бюро.

"Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі", - зазначили у ДБР.

Пілот, як повідомляється, вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

"Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця. Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб", - повідомили у ДБР.

Паралельно, як зазначається, триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування, вказали у бюро, перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Dassault Mirage 2000
Волинська область
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