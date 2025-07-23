Аварія Mirage-2000 в Україні: Ігнат виступив із заявою

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував аварію в Україні французького винищувача Mirage-2000. Про це повідомляє УНН.

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За словами Ігната, пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації.

Літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту - написав речник ПС ЗСУ.

Він закликав медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків.

"Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо

Напередодні під час виконання польотного завдання через відмову техніки в Україні розбився винищувач Mirage-2000, пілот катапультувався. За даними Повітряних сил, пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний.

Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався