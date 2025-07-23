Авария Mirage-2000 в Украине: Игнат выступил с заявлением
Киев • УНН
В Украине разбился французский истребитель Mirage-2000 из-за отказа техники. По словам представителя Воздушных сил, пилот грамотно сработал в кризисной ситуации. Игнат призвал медиа и профильных экспертов не делать преждевременных выводов.
Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал аварию во Франции истребителя Mirage-2000. Об этом сообщает УНН.
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По словам Игната, пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации.
Самолет спасти уже было невозможно, однако летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта
Он призвал медиа и профильных экспертов не делать преждевременных выводов.
"С техникой в небе такое случается, причины выяснят. Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное – жив-здоров, и без последствий на земле", - резюмировал Игнат.
Напомним
Накануне во время выполнения полетного задания из-за отказа техники в Украине разбился истребитель Mirage-2000, пилот катапультировался. По данным Воздушных сил, поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное.
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