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Авария Mirage-2000 в Украине: Игнат выступил с заявлением

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В Украине разбился французский истребитель Mirage-2000 из-за отказа техники. По словам представителя Воздушных сил, пилот грамотно сработал в кризисной ситуации. Игнат призвал медиа и профильных экспертов не делать преждевременных выводов.

Авария Mirage-2000 в Украине: Игнат выступил с заявлением

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал аварию во Франции истребителя Mirage-2000. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Игната, пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации.

Самолет спасти уже было невозможно, однако летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта

- написал представитель ПС ВСУ.

Он призвал медиа и профильных экспертов не делать преждевременных выводов.

"С техникой в небе такое случается, причины выяснят. Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное – жив-здоров, и без последствий на земле", - резюмировал Игнат.

Напомним

Накануне во время выполнения полетного задания из-за отказа техники в Украине разбился истребитель Mirage-2000, пилот катапультировался. По данным Воздушных сил, поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное.

Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался16.05.25, 07:44 • 9039 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

АнонсыНовости Мира
Дассо Мираж 2000
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина
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