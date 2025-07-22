В Україні розбився винищувач Mirage-2000, пілот катапультувався
Київ • УНН
22 липня 2025 року винищувач Mirage-2000 розбився в Україні через відмову авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався після доповіді про несправність.
Через відмову техніки в Україні розбився винищувач Mirage-2000, пілот катапультувався, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався
За даними Повітряних сил, пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний.
На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події
Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався16.05.25, 07:44 • 9027 переглядiв