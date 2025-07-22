Через відмову техніки в Україні розбився винищувач Mirage-2000, пілот катапультувався, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний.

На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події - йдеться у повідомленні.

Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався