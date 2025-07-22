Из-за отказа техники в Украине разбился истребитель Mirage-2000, пилот катапультировался, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное.

На земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия - говорится в сообщении.

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