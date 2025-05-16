Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався
Київ • УНН
16 травня 2025 року зник зв'язок із F-16. Пілот встиг відвести літак від міста та катапультувався. Його евакуювали, стан задовільний, триває розслідування.
У п'ятницю, 16 травня 2025 року близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. На борту виникла нештатна ситуація і льотчику довелося катапультуватися. Про це інформує УНН із посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ).
Деталі
За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація.
Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався
Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.
Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує
Зазначається, що для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.
Нагадаємо
Вранці 28 квітня під час бойового завдання було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-1612.04.25, 13:25 • 6099 переглядiв