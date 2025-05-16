Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався

У п'ятницю, 16 травня 2025 року близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. На борту виникла нештатна ситуація і льотчику довелося катапультуватися. Про це інформує УНН із посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація.

Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався - повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує - йдеться у дописі.

Зазначається, що для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

Нагадаємо

Вранці 28 квітня під час бойового завдання було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16