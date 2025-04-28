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Повітряні сили: вранці втрачено винищувач Су-27, пілот катапультувався, причини інциденту з'ясовує спецкомісія

Київ • УНН

 • 2996 перегляди

28 квітня 2025 року під час бойового завдання втрачено винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався і доставлений до медичного закладу, його життю нічого не загрожує.

Повітряні сили: вранці втрачено винищувач Су-27, пілот катапультувався, причини інциденту з'ясовує спецкомісія

Вранці 28 квітня під час бойового завдання було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався і доставлений до медичного закладу, його життю нічого не загрожує, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний", - вказали у ПС ЗСУ.

Загибель пілота F-16 під час виконання бойового завдання: Зеленський заслухав доповіді військових, з’ясовуються всі обставини 12.04.25, 14:59 • 3931 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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