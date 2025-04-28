Повітряні сили: вранці втрачено винищувач Су-27, пілот катапультувався, причини інциденту з'ясовує спецкомісія

Вранці 28 квітня під час бойового завдання було втрачено винищувач Су-27, пілот успішно катапультувався і доставлений до медичного закладу, його життю нічого не загрожує, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу